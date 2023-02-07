Дзаньоло нашел себе новый клуб: трансфер на стадии завершения

Хавбек римской “Ромы” Николо Дзаньоло станет игроком “Галатасарая”.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, за итальянца “Рома” выручит 20-22 млн евро.

Ожидается, что Дзаньоло подпишет 4-летний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год.

Кроме того, в контракте прописана сумма отступных за футболиста в размере 35 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей, в которых на его счету 2 гола и 1 результативная передача.