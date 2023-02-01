Дзаньоло может подать в суд на "Рому"

Полузащитник “Ромы” Николо Дзаньоло может подать в суд на римский клуб, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, футболист собирается обвинить руководство клуба в психологическом давлении с целью заставить его перейти в “Борнмут”. Впрочем, хавбек отказался от трансфера, так как хочет стать игроком “Милана”. В связи с этим боссы “волков” могут отправить игрока на скамейку запасных до конца сезона.

В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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