Хавбек “Галатасарая” Николо Дзаньоло близок к возвращению в чемпионат Италии.

Как известно, в Турцию 23-летний футболист перебрался из "Ромы" в феврале этого года.

По информации SportItalia, Дзаньоло хочет вернуться на родину, где в его услугах заинтересован "Ювентус".

В итальянце туринцы видят замену Анхелю ди Марии, который покидает клуб в качестве свободного агента.

“Ювентус” рассматривает аренду Дзаньоло с опцией или обязательством выкупа за 25 миллионов евро.