Правый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис может перебраться в АПЛ.

Как пишет источник, игрок сборной Нидерландов попал в сферу интересов "Ньюкасла".

Ранее в услугах футболиста были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но из-за неубедительных выступлений во второй половине текущего сезона оба клуба потеряли интерес к нему.

"Интер" же поставил задачу избавиться от некоторых игроков в перерыве межсезонья, и Дюмфрис является одним из основных кандидатов на продажу.