Две сенсации в теннисе. Что неожиданного случилось в 4-й день Олимпиады-2024?

29 июля завершился четвертый игровой день на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Предлагаем ознакомиться с наиболее неожиданными результатами прошедших 24 часов, которые могли потрясти поклонников спорта!

Теннис. Что сенсационней: победа Векич или победа Шмидловой?

Наконец-то теннисный олимпийских турнир начал удивлять. И за один сразу два далеко не самых ожидаемых результата.

Вторая ракетка мира Коко Гофф уступила Донне Векич. В принципе, по статусу соперниц - сенсация. Но фанаты тенниса будут с этим спорить и очень яростно.

Дело в том, что Гофф не показывает на европейских кортах тот уровень теннис, который она обычно демонстрирует в США или Австралии. Ну и в принципе Коко является хардовой теннисисткой.

А вот Векич - универсальная, способная играть на любом покрытии. Плюс в последние 2 месяца у нее очень неплохие результаты: финал в Бод-Хамбурге и полуфинал Уимблдона. Донна действительно смотрелась лучше чем Коко, и заслуженно прошла дальше. В четвертьфинале Олимпиады представительница Хорватии сразится с Мартой Костюк из Украины.



Ну и действительно сенсация дня в теннисном мире: Анна Каролина Шмидлова переиграла Жасмин Паолини. 67-я ракетка мира одолела 5-ю.

Хотя те, кто по каким-либо причинам пропустил теннисный сезон в 2024 году, вообще не удивятся такому. Но дело в том, что Паолини в этом сезоне показывает превосходный теннис: титул в Дубае, финал Ролан Гаррос и финал Уимблдона. Плюс на Олимпиаде играют на ее любимых грунтовых кортах.

И такая соперница как Шмидлова, которая в 29 лет ничем особенным не отметилась и потихоньку опускается на уровень турниров WTA 125, должна была проигрывать итальянке. Но в трех сетах словацкая теннисистка справилась с Паолини.

Далее Анна Каролина встретится с 9-й сеяной и победительницей Уимблдона Барборой Крейчиковой, которая как раз и выиграла у Паолини в финале травяного мейджора.

Another upset in Paris ✊



Slovakia's Anna Karolina Schmiedlova takes out No.4 seed Paolini 7-5, 3-6, 7-5 to progress to the last eight!#Paris2024📷 | #Olympics📷 | #tennis📷 pic.twitter.com/PDMj8pu6J7 — wta (@WTA) July 30, 2024

Футбол. Последний день группового этапа - одна сенсация

Египет одолел Испанию 2:1. В принципе, испанцы гарантировали себе плей-офф еще до старта этого поединка, поэтому могли себе позволить расслабиться против менее статусного соперника.

Но вряд ли у Фурии Рохи была цель отдать первое место. А в итоге африканцы набрали 7 очков и обошли испанцев (6 баллов).

На победу Испании коэффициент был 1.80, а на успех Египта - 5.23. Ничья и то была более вероятна.

Специфичный баскетбол - специфичный результат

Женская сборная Германии одолела США 17:13! А почему так мало набранных очков? А потому что баскетбол 3x3.

Но это все равно сенсация. Букмекеры отдавали явное предпочтение американкам - 1.08. На немок котировки были свыше 6.80! Забавно, что 29 июля женская сборная Германии в “обычном” баскетболе не менее неожиданно выиграла у Бельгии, хотя впервые играет на Олимпиаде. Своеобразный баскетбольный праздник в стране, которая примет следующий чемпионат мира.

Кстати, на Олимпийских играх по баскетболу 3x3 выступают всего 8 стран. Каждая команда сыграет с каждой на групповом этапе, в полуфинал выйдут первые две сборные, а в четвертьфинал - команды, занявшие 3-6 места. Интересный и быстрый вариант игры в баскетбол, на досуге рекомендуем глянуть краем глаза.

Germany beats USA in Women's 3X3 Basketball 😮 pic.twitter.com/GNlE6U6d5n — espnW (@espnW) July 30, 2024

Гимнастика. Байлз - это конечно круто, но кто взял серебро и бронзу?

Женская сборная США во главе с Симоной Байлз ожидаемо выиграла золото командного первенства в спортивной гимнастике на Олимпиаде.

Но вот призеры удивили. Италия - вторая, Бразилия - третья. Дело в том, что бразильянки никогда не были на подиуме Олимпийских игр, а Италия в последний раз завоевывала награду в далеком 1928 году.