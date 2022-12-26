Два украинца попали в сборную вундеркиндов-2022 (фото)

Портал Footmercato представил свою версию сборной лучших молодых талантов мирового футбола 2022 года.

Место в команде получили два футболиста “Шахтера” - вратарь Андрей Лунин и хавбек Михаил Мудрик.

Интересно, что при опросе среди редакции издания украинцы набрали максимум баллов на своих позициях.

Также в сборной получил место защитник Винисиус Тобиас, контракт которого принадлежит “Шахтеру”.

В числе номинантов были страж ворот “Динамо” Руслан Нещерет и защитник киевлян Илья Забарный.