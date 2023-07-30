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Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 13:36
Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” на своем поле разгромило “Минай” со счетом 4:1. Матч состоялся в Киеве на стадионе “Динамо” имени Валерия Лобановского.

В начале встречи счет открыл игрок гостей Вадим Витенчук. В середине первого тайма счет сравнял Владислав Ванат. Через несколько минут Ванат сделал дубль и вывел киевлян вперед. На 33-й минуте “Динамо” осталось вдесятером из-за удаления Дениса Попова. На 57-й минуте красную карточку получил игрок гостей Александр Бандура. На 87-й минуте третий гол “Динамо” забил Виталий Буяльский, который реализовал пенальти. В конце матча счет до крупного довел Александр Караваев.

“Динамо”, набрав три очка, вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. “Минай” 0 очков опустился на последнее, 16-е место.

“Динамо” Киев - “Минай” Минай - 4:1 (2:1, 2:0)
Голы: Витенчук, 3 - 0:1, Ванат, 27 - 1:1, Ванат, 30 - 2:1, Буяльский, 87 (с пенальти) - 3:1, Караваев, 90+4 - 4:1

Желтые карточки: Бражко, 90+1 - Витенчук, 45+1, Панасенко, 46, Кравчук, 54.

Красные карточки: Попов, 33 (опасная игра) - Бандура, 57 (фол последней надежды).

“Динамо”: Бущан - Тымчик, Биловар, Попов, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 83) - Ярмоленко (Караваев, 76), Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Кабаев (Сирота, 34) - Ванат (Бенито, 76).

“Минай”: Бандура - Дмитрук (Ольховый, 59), Солдат (Ременяк, 67), Немчанинов, Кравчук, Булеза (Рогозинский, 46) - Ралюченко (Панасенко, 46), Витенчук - Одарюк (Гечев, 72), Твердохлиб - Вишневский.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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