Два топ-клуба презентовали новую гостевую форму на сезон-2024/25

Новый футбольный сезон в топ-лигах стартует уже чуть более, чем через две недели, поэтому топ-клубы уже активно показывают свои гостевые комплекты форм.

Сегодня свои новые формы презентовали сразу два топ-клуба: Атлетико и Ювентус.

Новая форма Атлетико выполнена в светлоголубых тонах с красно-белыми воротником и вставками по бокам.

А вот Ювентус выездные матчи в новом сезоне будет играть в светложелтом комплекте формы.

Tracce cosmiche, Juventus nel cuore ⭐



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Атлетико свой первій матч сеона проведет 19 августа против Вильярреала, а Ювентус в тот же день откроет сезон матчем против Комо.