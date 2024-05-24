Два топ-клуба АПЛ интересуются лидером Кристал Пэлас

Трансферное окно еще не открыто, но некоторые клубы уже планируют летние подписания.

Как сообщает Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Челси внимательно следят за полузащитником и лидером Кристал Пэлас - Майклом Олисе. Более того, несмотря на различные слухи, пока только эти два клуба следят за французским футболистом.

Олисе является воспитанником юношеских команд футбольных клубов Челси, Манчестер Сити и Рединга. В состав клуба Кристал Пэлас присоединился в 2021 году подписав контракт на пять лет.

11 сентября 2021 года Олизе дебютировал за клуб в Премьер-лиге в домашнем победном матче против Тоттенхэма 3-0, заменив на 86-й минуте Джордана Аю. 3 октября 2021 года Майкл забил свой первый гол за клуб, выйдя на замену во втором тайме в матче против Лестер Сити, завершившемся вничью 2-2.

В нынешнем сезоне Олисе провел за Кристал Пэлас 19 матчей, в которых отметился десятью голами и шестью ассистами.

Напомним, что в нынешнем сезоне Премьер-лиги игрока Челси назвали лучшим молодым футболистом. Награду получил Коул Палмер.