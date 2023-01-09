Два основных игрока "Реала" пропустят полуфинал Суперкубка Испании

Пресс-служба мадридского “Реала” в официальном твиттере объявила заявку команды на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против “Валенсии”.

Из-за травм поединок пропустят защитник Давид Алаба и полузащитник Орельен Тчуамени.

Заявка “Реала” выглядит так:

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Себальос, Мартин.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Матч “Реал" - “Валенсия” состоится 11 января.

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