Два основных игрока "Реала" пропустят полуфинал Суперкубка Испании
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского “Реала” в официальном твиттере объявила заявку команды на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против “Валенсии”.
Из-за травм поединок пропустят защитник Давид Алаба и полузащитник Орельен Тчуамени.
Заявка “Реала” выглядит так:
Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Себальос, Мартин.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
Матч “Реал" - “Валенсия” состоится 11 января.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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