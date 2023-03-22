Два лидера "Барселоны", скорее всего, не сыграют с "Реалом"
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
Футболисты “Барселоны” - полузащитник Педри и нападающий Усман Дембеле, скорее всего, не сыграют в ответном матче ½ финала Кубка Испании против “Реала”, сообщает Relevo.
По сведениям источника, оба футболиста, по всей видимости, не успеют восстановиться после травм. Тренерский штаб каталонского клуба не хочет форсировать их возвращение, чтобы избежать риска рецидива.
Матч “Барселона” - “Реал” состоится 5 апреля. В первом матче каталонцы победили со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. На счету 20-летнего Педри семь голов в 30 поединках.
Не пропустите: Наставник сборной Аргентины рассказал, сыграет ли Месси на ЧМ-2026.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:15 Моуринью не возглавит "Реал"
Новости футбола 20 мар 2023, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Новости футбола 20 мар 2023, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Новости футбола 20 мар 2023, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Новости футбола 19 мар 2023, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Новости футбола 19 мар 2023, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 22 марта Новости футбола Сегодня, 17:42 Украина провально стартовала в отборе на юношеский Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 17:31 Роналду высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 17:19 "Манчестер Юнайтед" хочет купить вратаря сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:55 Роналду рассказал, почему не уходит из сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:42 "Интер" выбирает между двумя известными нападающими Новости футбола Сегодня, 16:30 "Ювентус" вступил в борьбу за талантливого испанца Новости футбола Сегодня, 16:15 Два лидера "Барселоны", скорее всего, не сыграют с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Тоттенхэм" рассматривает шесть тренеров на замену Конте Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду неожиданно высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Люксембург 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Сан-Марино - Северная Ирландия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Швеция - Бельгия 24 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Франция - Нидерланды 24 марта 2023 года