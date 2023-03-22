Два лидера "Барселоны", скорее всего, не сыграют с "Реалом"

Футболисты “Барселоны” - полузащитник Педри и нападающий Усман Дембеле, скорее всего, не сыграют в ответном матче ½ финала Кубка Испании против “Реала”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, оба футболиста, по всей видимости, не успеют восстановиться после травм. Тренерский штаб каталонского клуба не хочет форсировать их возвращение, чтобы избежать риска рецидива.

Матч “Барселона” - “Реал” состоится 5 апреля. В первом матче каталонцы победили со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. На счету 20-летнего Педри семь голов в 30 поединках.

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