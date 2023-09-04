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Два игрока Тотенхэма перешли в Турцию

Новости футбола Сегодня, 13:43
Два игрока Тотенхэма перешли в Турцию Фото: https://www.instagram.com/galatasaray/

Два игрока Тотенхэма перебрались в Турцию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Речь идет о полузащитнике Танги Ндомбеле и защитнике Давинсоне Санчесе. Они оба станут игроками Галатасарая. Танги переходит на права аренды с правом выкупа, а Санчес в качестве трансфера на постоянной основе. По информации Фабрицио Романо Ндомбеле, уже прошел первую часть медицинских тестов и сегодня вылетит в Стамбул. Защитник в свою очередь подпишет контракт с турецким коллективом до 2027 года. Сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро.

Напомним, что Танги Ндомбеле перешел в Тотенхэм из Лиона в 2019 году. В тот момент он считался одним из лучших полузащитников Лиги 1. Сумма трансфера составляла 60 миллионов евро. Однако в сезоне 2021/22 он перешел в аренду в Лион, а сезон 2022/23 провел в Наполе. Колумбиец Дэвисон Санчес пришел в шпоры в 2017 году из Аякса за 42 миллиона евро. В Тотенхэме игрок провел шесть сезонов.

К слову, Серхио Рамос отказал турецким клубам и вернулся в Севилью.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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