Два игрока сборной Хорватии продемонстрировали фашистское приветствие

Футболисты сборной Хорватии Деян Ловрен “зенит” и Марцело Брозович “Интер” попали в серьезный скандал, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, игроки продемонстрировали приветствие фашистской хорватской организации “Усташи”, которые сотрудничали с Германией во время Второй мировой войны. Кроме того, Ловрен и Брозович посетили закрытую вечеринку, на которой исполняли песни неонациста Марко Перковича.

На чемпионате мира-2022 33-летний Ловрен провел шесть матчей и отдал один голевой пас. На счету 30-летнего Брозовича шесть матчей без результативных действий.

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