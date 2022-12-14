Два игрока сборной Франции заболели перед матчем с Марокко

Полузащитник Адриен Рабьо и защитник Деотшанкюль Юпамекано не тренируются вместе с остальными игроками сборной Франции.

Как пишет источник, из-за симптомов гриппа их изолировали от команды.

У футболистов очень сильный кашель, также они жалуются на чувство усталости и боль в горле.

По данным СМИ, многие футболисты в Катаре заболели из-за большой разницы температур на улице в помещениях, где работают кондиционеры.

Напомним, что уже сегодня Франция сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.