Два игрока ПСЖ согласовали контракт с катарскими клубами

Вератти и Дракслер согласовали контракт с клубами Катара, сообщает L'Equipe.

Игроки ПСЖ согласились на переезд в Катар. Однако выступать будут в разных клубах. Итальянец согласовал условия личного контракта с Аль-Араби, а 29-летний немец из Аль-Ахли Доха. Игрокам нужно пройти медосмотр.

Напомним, что ПСЖ хочет, чтобы ключевой игрок Марко Верратти как можно быстрее покинул команду. Сомнений у этих намерений нет, тренерский штаб не видит итальянца в команде и хочет, чтобы он нашел другой клуб. Верратти не внесли в заявку на новый сезон Лиги Чемпионов.

Марко Верратти перешел в ПСЖ в 2012 году. За этот период он провел 262 матча и забил семь голов. В этом сезоне он ни разу не попал в заявку Парижану.

Юлиан Дракслер перешел Дракслер перешел из «Вольфсбурга» летом 2017 года за 36 млн евро. За ПСЖ он провел 131 матч и забил 17 голов. Прошлый сезон провел в Бенфике на правах аренды. В Португалии Дракслер сыграл десять матчей и успел забить один гол.