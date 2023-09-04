Два игрока покинули расположение сборной Англии

Трент Александр-Арнольд и Джек Грилиш покинули расположение сборной Англии из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что Грилиш и Александр-Арнольд покинули лагерь сборной из-за травм, полученных перед сборами. Однако менеджер сборной Англии добавил, что не будет вызывать других игроков на сентябрьские матчи. Также, в среду, 6 сентября, к команде присоединится защитник Киран Триппьер, отсутствовавший по личным причинам. Грилиш провел за национальную команду 32 игры и забил два мяча. Арнольд отыграл за трех Львов 18 матчей и однажды отличился голом.

Сборная Англии проведет два матча в сентябре. Одна игра квалификации на будущий Чемпионат Европы-2024 в Германии и один товарищеский матч. Соперниками трех Львов будут команды Украины (квалификация на Чемпионат Европы) и Шотландии (товарищеская игра). Матчи пройдут в субботу 9 сентября и вторник 12 сентября.

Англия провела четыре матча квалификации к Чемпионату Европы. Команда Саутгейта занимает первое место в группе С, имея в своем активе 12 очков.