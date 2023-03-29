Два игрока "Манчестер Юнайтед" хотят выступать за сборную ДР Конго

Защитники “Манчестер Юнайтед” Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе хотят отказаться от английского спортивного гражданства и выступать за Демократическую Республику Конго, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, оба игрока полагают, что у них немного шансов получить приглашение в сборную Англии, поэтому они готовы играть за другую национальную команду.

В нынешнем сезоне 25-летний Ван-Биссака провел за “Манчестер Юнайтед” 22 матча, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. 25-летний Туанзебе играет за “Сток Сити” на правах аренды, провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

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