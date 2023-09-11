Два игрока Италии пропустят матч против Украины

Игроки Италии Манчини и Политано покинули расположение сборной, сообщили на официальном сайте.

После полученных травм в матче против Северной Македонии игроки Ромы и Наполи вернутся в расположение клубов. Менеджер Италии вызвал вингера Болонье Риккардо Орсолини.

Джанлука Манчини получил растяжение приводной мышцы правого бедра, а Маттео Политано растянул правую трехглавую мышцу. Поэтому они покинули национальную сборную, чтобы вернуться в свои клубы и пройти соответствующее лечение. Тренер Лучано Спаллетти решил отпустить игроков после медицинского обследования.

В сборную прибудет вингер Болонья Риккардо Орсолини. Сборная Италии потеряла еще двух игроков перед матчем с Украиной. Перед этим, расположение национальной команды Пеллегрини и Кеза.

Италия проведет матч против сборной Украины во вторник, 12 сентября. Несколько дней назад итальянцы провели игру с Северной Македонией. Сборная Спаллетти не смогла победить соперника и сыграла вничью 1:1.