EN EN NG NG
Главная Новости Сборная Италии потеряла двух важных игроков перед матчами отбора на Евро 2024

Сборная Италии потеряла двух важных игроков перед матчами отбора на Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 09:54
Два игрока Италии покинули расположение сборной Два игрока Италии покинули расположение сборной

Игроки сборной Италии Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза покинули расположение сборной, сообщила пресс-служба национальной команды.

Два футболиста получили травмы при подготовке сборной к матчам отбора на Чемпионат Европы-2024. Поэтому главный тренер Италии Лучано Спалетти должен готовить другой план на предстоящие два поединка своей сборной.

Сообщается, что полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини и вингер Ювентуса Федерико Кьеза получили травмы мышц и уже покинули расположение сборной Италии. Они не помогут команде. Напомним, что итальянцы проведут два матча отбора на чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии. В субботу, 9 сентября, команда Спалетти сыграет с Северной Македонией, а во вторник, 12 сентября, против Украины.

Для Лучано Спаллетти это дебютные матчи во главе сборной Италии. О его назначении объявили в августе. До этого он тренировал Наполи и стал чемпионом Серии А в прошлом сезоне.

Предыдущим тренером национальной сборной был Роберто Манчини, ставший Чемпионом Европы-2020. Однако он покинул свой пост и стал тренером Саудовской Аравии.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Популярные новости
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола Сегодня, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023 Новости футбола Сегодня, 03:03 Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023
В Реале восхищаются адаптацией Беллингема Новости футбола Вчера, 07:00 В Реале восхищаются адаптацией Беллингема
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола 02 сен 2023, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:57 Сборная Германии получила нового капитана Новости футбола Сегодня, 11:24 Игрок ПСЖ готов умереть за этот клуб Новости футбола Сегодня, 10:31 Уход Роналду и Месси не стоили Ла Лиге больших денег Новости футбола Сегодня, 09:54 Сборная Италии потеряла двух важных игроков перед матчами отбора на Евро 2024 Новости футбола Сегодня, 09:00 Неймар сделал неожиданное заявление о чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 08:00 Барселона готовит возвращение легенды клуба Новости футбола Сегодня, 07:00 Бавария нацелилась на молодого форварда из Австралии Новости футбола Сегодня, 06:30 Барселона нашла замену для Левандовски Новости футбола Сегодня, 06:00 Реал может отпустить звездного тренера Новости футбола Сегодня, 05:30 Трабзонспор подписал одного из самых дорогих игроков Арсенала
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кипр - Шотландия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Турция - Армения 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хорватия - Латвия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Словакия - Португалия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Люксембург - Исландия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Босния - Лихтенштейн 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уругвай - Чили 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бразилия -Боливия 9 сентября 2023 года Футбол 09 сен 2023 Прогноз на матч Азербайджан - Бельгия 9 сентября 2023 года Футбол 09 сен 2023 Прогноз на матч Андорра - Беларусь 9 сентября 2023 года