Сборная Италии потеряла двух важных игроков перед матчами отбора на Евро 2024

Игроки сборной Италии Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза покинули расположение сборной, сообщила пресс-служба национальной команды.

Два футболиста получили травмы при подготовке сборной к матчам отбора на Чемпионат Европы-2024. Поэтому главный тренер Италии Лучано Спалетти должен готовить другой план на предстоящие два поединка своей сборной.

Сообщается, что полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини и вингер Ювентуса Федерико Кьеза получили травмы мышц и уже покинули расположение сборной Италии. Они не помогут команде. Напомним, что итальянцы проведут два матча отбора на чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии. В субботу, 9 сентября, команда Спалетти сыграет с Северной Македонией, а во вторник, 12 сентября, против Украины.

Для Лучано Спаллетти это дебютные матчи во главе сборной Италии. О его назначении объявили в августе. До этого он тренировал Наполи и стал чемпионом Серии А в прошлом сезоне.

Предыдущим тренером национальной сборной был Роберто Манчини, ставший Чемпионом Европы-2020. Однако он покинул свой пост и стал тренером Саудовской Аравии.