Два футболиста "Интера" едва не подрались на тренировке

Футболисты “Интера” камерунский вратарь Андре Онана и хорватский полузащитник Марцело Брозович едва не подрались во время тренировки, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, футболисты играли в “квадрат” и в один момент африканец оттолкнул хорвата. Брозовича возмутил такой поступок партнера по команде, он эмоционально отреагировал, но его сдержали одноклубники.

В нынешнем сезоне 30-летний Брозович провел за “Интер” 26 матчей и забил два гола. 27-летний Онана сыграл в 32 поединках и пропустил 26 мячей.

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