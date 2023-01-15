Дуван Сапата может перебраться в АПЛ

Ливерпульский “Эвертон” проявляет интерес к колумбийскому нападающему бергамской “Аталанты” Дувану Сапате, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб намерен арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Клубы уже начали переговоры.

В нынешнем сезоне 31-летний Сапата провел за “Аталанту” 11 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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