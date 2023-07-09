Душан Влахович готов перейти в клуб АПЛ, но с одним условием

Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душан Влахович готов перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, но с одним условием, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, форвард хочет играть за клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Также футболист намерен получить гарантии игры в основном составе. Таким образом, 23-летний сербский нападающий может перейти только в “Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” или “Ньюкасл”. Именно эти клубы сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” может продать Влаховича за 80 миллионов евро.

Влахович выступает за “Ювентус” с января 2022 года. Он перешел в туринский клуб из “Фиорентины” за 81,6 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом из Турина действует до лета 2026 года.

Влахович с 2020 года играет за сборную Сербии. За сербскую национальную команду он провел 21 матч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.