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«Думаю дойду». Роналду планирует достичь отметки в 1000 голов

Новости футбола Сегодня, 06:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Думаю дойду». Роналду планирует достичь отметки в 1000 голов Фото с сайта bbc.com/Автор неизвестен

После дубля за сборную Португалии во вчерашнем матче против Словакии Криштиану Роналду позарился на отметку в 1000 голов за карьеру.

Два гола в ворота Словакии дали возможность нападающему достичь отметки в 125 голов за сборную и 857 голов за карьеру.

Хорхе Нуну Пинту, президент Порту, ​​заключил с ним пари, что Роналду забьет 1000 голов, и форвард немедленно принял вызов. Португальскй нападающий сказал, что готов постараться достичь этой отметки.

«Это будет довольно сложно, но дело в моем мышлении и моей мотивации. Если физически мои ноги будут относиться ко мне так же хорошо, как я к ним – это реальная цель. Посмотрим. Нужно идти маленькими шагами. Чтобы добраться до 1000, но сначала нужно надо дойти до 900. Думаю, дойду".

Как сообщается, Роналду согласился продлить контракт с Аль-Насром, согласно которому он останется в Саудовской Аравии до 2027 года. Это означает, что пятикратный обладатель Золотого мяча видит себя в составе сборной Португалии не только на Чемпионате Европы следующим летом, а также на Чемпионате мира 2026 года, который проведут совместно США, Канада и Мексика.

В текущем сезоне в составе Аль-Насра Роналду уже забил одиннадцать голов в двенадцати матчах и, с такими темпами, отметка в 1000 голов не кажется недостижимой целью.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на Евро 2024.

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