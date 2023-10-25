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Дуглас Коста остался без клуба

Новости футбола 25 окт 2023, 02:09
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Дуглас Коста остался без клуба Дуглас Коста остался без клуба

Американский футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» принял решение прекратить сотрудничество с бразильским футболистом Дугласом Костой.

«Мы хотели бы выразить благодарность Дугласу за его вклад в развитие нашего клуба. Желаем ему и его семье успехов в следующем этапе его карьеры», - сообщил главный тренер и спортивный директор Грег Вании, передает Goal.

Бывший игрок сборной Бразилии провел в клубе из Лос-Анджелеса два последних сезона. Его соглашение действовало до конца 2024 года, но «Лос-Анджелес Гэлакси» принял решение расторгнуть контракт.

В общей сложности Дуглас Коста провел за американский клуб 51 матч, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

По итогам минувшего сезона команда заняла 13-е место в Западной конференции МЛС и набрала 36 очков, что стало самым неудачным сезоном в истории команды.

В итоге «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог попасть в плей-офф МЛС 2023 года.

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