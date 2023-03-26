Полузащитник “Лос-Анджелес Гэлакси” Дуглас Коста может вернуться в родной клуб “Гремио”, сообщает Torcedores.

По сведениям источника, бразильский клуб заинтересован в возращении игрока, но не готов платить за него. Таким образом, переход возможен лишь в том случае, если бразилец разорвет с американским клубом контракт, который действует до 31 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что Коста уже возвращался в “Гремио” 2021 году, но через некоторое время покинул клуб со скандалом.

В нынешнем сезоне 32-летний Коста провел за “Лос-Анджелес Гэлакси” 29 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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