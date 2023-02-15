"Дуэт без влияния": Месси и Неймар получили самый низкий балл за матч с "Баварией"

Форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар получили самые низкие оценки за матч 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией” (0:1).

Портал Goal.com поставил звездным футболистам лишь 4 балла из 10, описав их игру как игру “дуэта без влияния”.

Такую же оценку получили Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери и Марко Верратти.

Самый высокий бал среди игроков ПСЖ аналитики поставили Серхио Рамосу – 7 из 10.