Дубль Роналду помог Аль-Насру помог победить команду Фирмино и Мареза

В седьмом туре Профессиональной Саудовской Аравии Аль-Наср принимал на своем стадионе команду Аль-Ахли.

Хозяева поля открыли счёт на четвертой минуте. Голом отличился Криштиану Роналду по передаче Садио Мане. Через 13 минут Андерсон Талиска удвоил преимущество Аль-Насра. На 30-й минуте Франк Кессье отыграл один гол и сократил отставание. Однако уже в компенсированное время Талиска оформил дубль и восстановил фору Аль-Насру в два гола.

После перерыва команды обменялись голами. На 50-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти, а через две минуты Криштиану Роналду воспользовался ассистом Талиски и тоже оформил дубль. Аль-Ахли снова сократил отставание. На 87-й минуте Аль-Бурайкан совершил счет 4:3.

Аль-Наср удержал минимальное преимущество и одержал победу в матче. После семи туров команда Роналду набрала 15 очков и занимает седьмое место.

Профессиональная Лига Саудовской Аравии. Седьмой тур.

"Аль-Наср" - "Аль-Ахли"

Голы: 1:0 - 4 Роналуд, 2:0 - 17 Талиска, 2:1 - 30 Кессье, 3:1 - 45+6 Талиска, 3:2 - 50 Марез, 4:2 - 52 Роналду, 4:3 - 87 Аль-Бурайкан