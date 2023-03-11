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Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "лесниками"

Новости футбола Сегодня, 13:01
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Ноттингем Форест" со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Харри Кейна и гол Сон Хын Мина. У гостей отличился Джо Уорралл.

“Тоттенхэм”, набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 26 очками остался на 14-й позиции.

“Тоттенхэм” - “Ноттингем Форест” - 3:1 (2:0)
Голы: Кейн, 19 - 1:0, Кейн, 35 (с пенальти) - 2:0, Сон Хын Мин, 62 - 3:0, Уорралл, 81 - 3:1

“Тоттенхэм”: Форстер, Ромеро, Лангле, Дайер, Порро, Скипп (Сарр, 90+7), Хейбьерг, Дэвис, Ришарлисон (Кулушевски, 84), Кейн, Сон Хын Мин (Моура, 84).

“Ноттингем Форест”: Навас, Лоди, Фелипе, Уорралл, Орье, Мангаля (Айю, 46), Шелви, Фройлер (Ейтс, 67), Гиббс-Уайт, Лингард (Деннис, 46), Джонсон (Вуд 67, Уильямс, 73).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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