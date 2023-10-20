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Друзья лудоманы. Фаджоли заявил, что Тонали заставил его делать ставки

Новости футбола Сегодня, 00:18
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Друзья лудоманы. Фаджоли заявил, что Тонали заставил его делать ставки ФОТО: Daniele Badolato

22-летний футболист туринского Ювентуса и сборной Италии Николо Фаджоли на допросе в прокуратуре рассказал о том, что делал нелегальные ставки на спорт. Полузащитник признался, что на ставки его подсадил партнер по сборной Сандро Тонали.

«Утром мы тренировались, а после обеда я играл, чтобы убить скуку и добавить острых ощущений. Я наблюдал за тем, как ставит Тонали, спросил его, что он делает. Он сказал, что я также могу заниматься ставками, поскольку это не оставит следов. Он заставил меня открыть игровой счет».

Фаджоли из-за ставок дисквалифицирован на 7 месяцев и должен пройти обязательную терапию для лечения лудомании. Тонали ранее признался, что делал ставки на матчи своей команды во время выступлений за «Милан», и теперь ему грозит трехлетняя дисквалификация.

Ранее стало известно, что будет с зарплатой Фаджоли в Ювентусе.

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