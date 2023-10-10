Другой Индзаги. Салернитана назначила нового главного тренера

Филиппо Индзаги стал новым главным тренером «Салернитаны». Клуб из Салерно уволил Паулу Соузу, который показал плохие результаты на старте сезона. «Салернитана» набрала три за восемь туров и находится в зоне вылета Серии А. Одно из поражений клубу с Юга Италии нанес «Интер», который тренирует Симоне Индзаги - брат Филиппо.

Что касается Филиппо Индзаги, то он ранее тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто», «Брешиа» и «Реджину».