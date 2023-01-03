Друг Роналду получил 30 миллионов за трансфер португальца в "Аль-Наср"

Друг Криштиану Роналду обогатился на переходе португальского форварда в “Аль-Наср”.

Напомним, что 37-летний футболист перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Ожидается, что уже завтра его представят болельщикам.

Переходом звездного игрока в арабский клуба занимался не агент Роналду Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг футболиста Рикарду Регуфе.

По данным СМИ, на переходе своего друга Регуфе заработал около 30 млн евро.