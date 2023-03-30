Друг Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования

Один из друзей звездного футболиста Дани Алвеса, по имени Бруно, находился с ним в ночном клубе в ту ночь, когда, как утверждается, произошло изнасилование.

Согласно информации от El programa de Ana Rosa, на следующий день он связался с двоюродной сестрой жертвы через Instagram, чтобы выразить свою поддержку и предложить помощь.

Сообщается, что их переписка является частью досье дела.

В своем сообщении он предложил дружбу и выразил свою готовность помочь по любым вопросам. Девушка ответила с благодарностью и пожелала ему счастливого Нового года.