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Дрис Мертенс вывел "Галатасарай" в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:54
Дрис Мертенс вывел "Галатасарай" в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов Фото: твиттер "Галатасарая"/Автор неизвестен

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стамбульский “Галатасарай” на своем поле обыграл литовский “Жальгирис” со счетом 1:0. Матч состоялся в Стамбуле на стадионе “Тюрк Телеком Стэдиум”.

Единственный гол на 31-й минуте забил бельгийский нападающий Дрис Мертенс.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2, и, таким образом, “Галатасарай” вышел в 3-й раунд квалификации, где сыграет с клубом “Олимпия” из Словении. “Олимпия” во 2-м раунде квалификации победила болгарский “Лудогорец” (1:1, 2:1).

“Галатасарай” Стамбул, Турция – “Жальгирис” Вильнюс, Литва - 1:0 (1:0, 0:0) - первый матч - 2:2
Гол: Мертенс, 31 - 1:0

“Галатасарай”: Муслера, Боэ, Бардакджи, Нельссон, Анхелиньо, Сержиу Оливейра (Мидтше, 69), Кутлу, Актюркоглу (Айхан, 89), Йылмаз (Бакамбу, 79), Мертенс (Моруцан, 78), Дервишоглу (Акгюн, 46).

“Жальгирис”: Гертмонас, Павелич, Вучур, Хнид, Бопесу, Мамич (Вильхьяльмссон, 59), Буфф (Karashima, 74), Горобцов, Кендыш (Вербицкас, 89), Голубицкас, Кехинде.

Желтые карточки: Бопесу (5), Кехинде (56), Мертенс (62), Хнид (77), Айхан (90).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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Галатасарай Жальгирис Лига Чемпионов
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