Хавбек ПСЖ и сборной Германии Юлиан Дракслер из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне.

Напомним, что сейчас футболист играет в аренде за “Бенфику”.

По данным источника, немец перенес операцию на голеностопе.

При этом он не собирается возвращаться в расположение парижан, а останется в португальском клубе для восстановления.

В этом сезоне Дракслер провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.