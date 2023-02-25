Дракслер из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне
Новости футбола Сегодня, 04:43
Фото: твиттер Бенфики/Автор неизвестен
Хавбек ПСЖ и сборной Германии Юлиан Дракслер из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне.
Напомним, что сейчас футболист играет в аренде за “Бенфику”.
По данным источника, немец перенес операцию на голеностопе.
При этом он не собирается возвращаться в расположение парижан, а останется в португальском клубе для восстановления.
В этом сезоне Дракслер провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.
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