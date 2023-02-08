Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская “Боруссия” на выезде обыграла “Бохум” со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

Победу гостям принесли голы Эмре Джана и Марко Ройса. У хозяев отличился Кевин Штегер.

“Бохум” – “Боруссия” Д - 1:2 (0:1)

Голы: Джан, 45 - 0:1, Штегер, 64 (с пенальти) - 1:1, Ройс, 70 - 1:2

“Бохум”: Риманн, Джанко, Ордец, Машович, Данило Соарес, Лосилла (Брошински, 86), Штегер, Ферстер (Кунде, 76), Хофманн, Асано, Антви-Аджей (Хольтманн, 76).

“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон, Брандт (Рейна, 90), Джан, Озджан, Беллингем, Вольф (Шлоттербек, 50), Аллер (Модест, 65), Байно-Гиттенс (Ройс, 65).

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