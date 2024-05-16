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Дортмундская Боруссия ведет переговоры о подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 05:40
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Дортмундская Боруссия ведет переговоры о подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги Дортмундская Боруссия ведет переговоры о подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Несмотря на то, что нынешняя атака привела дортмундскую Боруссию в первый за 11 лет финал Лиги чемпионов, «шмели» намерены усилить позицию нападающего одной из главных звёзд нынешнего сезона Бундеслиги.

Так, рурский клуб, согласно немецкому сайту SPORT1, вступил в переговоры по подписанию форварда Штутгарта Сергу Гирасси, который забил 28 голов в 29 матчах Бундеслиги этого сезона. Боруссия готова активировать пункт об отступных в размере 20 миллионов евро, который прописан в его контракте.

С самим игроком «шмели» будут более щедры. В Штутгарте 28-летний нападающий получает 4,5 миллиона евро в год, а на «Вестфаленштадион» его оклад возрастет в приблизительно два раза.

Примечательно, что в Штутгарт Гирасси пригласил тогдашний спортивный директор Свен Мислинтат, который, как сообщалось ранее, близок к возвращению в Дортмунд, что также может способствовать переезду форварда в Боруссию.

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