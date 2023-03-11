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Дортмундская "Боруссия" упустила победу в рурском дерби

Новости футбола Сегодня, 14:52
Фото: твиттер "Шальке"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Шальке"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Германии гельзенкирхенский “Шальке” и дортмундская “Боруссия” сыграли вничью со счетом 2:2.

На 38-й минуте счет открыл Нико Шлоттенберг, но в начале второго тайма равновесие восстановил Мариус Бюльтер. На 60-й минуте гостей вновь вывел вперед Рафаэл Геррейру. На 79-й минуте хозяев от поражения спас Кенан Караман.

“Боруссия”, набрав 50 очков, осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. “Шальке” с 20 очками по-прежнему находится в зоне вылета на 17-й позиции.

“Шальке” – “Боруссия” Д - 2:2 (0:1)
Голы: Шлоттенберг, 38 - 0:1, Бюльтер, 50 - 1:1, Геррейру, 60 - 1:2, Караман, 79 - 2:2

“Шальке”: Фэрманн, Брюннер, Йосида, Йенц, Матричани, Крал, Краус (Баланта, 74), Айдин (Мор, 74), Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер.

Боруссия” Д: Майер, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Геррейру, Джан, Беллингем, Вольф, Аллер (Модест, 80), Мален (Рейна, 80), Байно-Гиттенс (Дауд, 68).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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