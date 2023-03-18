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Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 15:27
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила “Кельн” со счетом 6:1.

Победу хозяевам принесли дубли Себастьена Аллера и Марко Ройса, а также голы Рафаэла Геррейру и Дониэлла Малена. У гостей отличился Дэви Зельке.

“Боруссия”, набрав 53 очка, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Кельн” с 27 очками остался на 13-й позиции.

“Боруссия” Д – “Кельн” - 6:1 (4:1)
Голы: Геррейру, 15 - 1:0, Аллер, 17 - 2:0, Ройс, 32 - 3:0, Мален, 36 - 4:0, Зельке, 42 - 4:1, Аллер, 69 - 5:1, Ройс, 70 - 6:1

“Боруссия” Д: Майер, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон (Роте, 79), Геррейру, Дауд (Хуммельс, 79), Беллингем, Вольф, Ройс (Рейна, 72), Аллер (Модест, 72), Мален (Менье, 72).

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо (Мартель, 58), Хюберс, Хектор, Кайнц (Хусейнбашич, 58), Схири, Любичич (Шиндлер, 83), Олесен, Адамян (Майна, 58), Зельке (Тиггес, 69).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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