Дортмундская "Боруссия" теряет основного нападающего

Нападающий дортмундской “Боруссии” Карим Адейеми выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном твиттере клуба.

У фтуболиста диагностирован разрыв мышечного волокна задней поверхности бедра. Травму он получил в матче 21-го тура чемпионата Германии с “Гертой” (4:1). Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Таким образом, форвард пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против “Челси” (7 марта). В первом матче именно Адейеми забил единственный гол.

В нынешнем сезоне 21-летний Адейеми провел за “Боруссию” 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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