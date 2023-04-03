Дортмундская "Боруссия" согласовала контракт с опытным защитником

Защитник менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Алжира Рами Бенсебаини перейдет в дортмундскую “Боруссию”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже заключил контракт с дортмундцами. Африканец достанется “шмелям” бесплатно, так как его контракт с Гладбахом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Бенсебаини провел за “Боруссию” Менхенгладбах 24 матча во всех турнирах и забил шесть голов.

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