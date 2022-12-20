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Дортмундская "Боруссия" снизила цену на Беллингема

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" определилась с новой ценой на английского полузащитника Джуда Беллингема, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов продать футболиста за 130 миллионов евро. Ранее сообщалось, что “шмели” оценивают игрока в 150 миллионов евро. Интерес к англичанину проявляют “Ливерпуль”, “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” и сборную Англии 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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