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Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом выиграла у "Аугсбурга"

Новости футбола Сегодня, 11:41
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Германии Дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла “Аугсбург” со счетом 4:3.

Победу хозяевам принесли голы Джуда Беллингема, Нико Шлоттербека, Джейми Байно-Гиттенса и Джованни Рейны. У гостей отличились Арне Майер, Эмердин Демирович и Давид Чолина.

“Боруссия”, набрав 28 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Аугсбург” с 15 очками остался на 15-й позиции.

“Боруссия” Д – “Аугсбург” - 4:3 (2:2)
Голы: Беллингем, 29 - 1:0, Майер, 40 - 1:1, Шлоттербек, 42 - 2:1, Демирович, 45 - 2:2, Байно-Гиттенс, 75 - 3:2, Чолина, 76 - 3:3, Рейна, 78 - 4:3

“Боруссия” Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Зюле, Брандт, Озджан, Беллингем, Мален (Байно-Гиттенс, 70), Адейеми (Рейна, 70), Мукоко (Аллер, 62).

“Аугсбург”: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Майер (Баумгартлингер, 76), Варгас (Кардона, 12; Йенсен, 65), Реджбечай (Чолина, 76), Энгельс, Демирович, Бельо (Йебоа, 76).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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