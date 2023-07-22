Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с победителем Лиги чемпионов

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Эмре Джаном.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2026 года.

29-летний Джан выступает за “Боруссию” с лета 2020 года. Он перешел в дортмундский клуб из туринского “Ювентуса”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Дортмунда 121 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее хавбек также играл за “Баварию”, “Байер” и “Ливерпуль”.

Джан является чемпионом Германии, чемпионом Италии, 2-кратным обладателем Кубка Германии, обладателем Суперкубка Германии, обладателем Суперкубка Италии, а также победителем Лиги чемпионов.

Джан с 2015 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 41 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил шесть желтых передач. В составе сборной Германии он стал победителем Лиги наций УЕФА.