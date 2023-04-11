Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с одним из лидеров

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Юлианом Брандтом.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2026 года. Прежнее соглашение истекало летом 2024 года.

26-летний Брандт выступает за “Боруссию” с 2019 года. Всего он провел за клуб 162 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 30 результативных передач. Ранее играл за “Байер”. За сборную Германии сыграл 39 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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