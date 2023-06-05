Дортмундская "Боруссия" подписала опытного защитника

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о переходе защитника менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Алжира Рами Бенсебаини.

Футболист достался Дортмунду бесплатно, так как его контракт с Менхенгладбахом истекает 30 июня 2023 года. Африканец подписал с новым клубом контракт до лета 2027 года.

28-летний Бенсебаини выступал за “Боруссию” из Менхенгладбаха с 2019 года. Всего он провел за клуб 113 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за “Параду”, “Льерс”, “Монпелье” и “Ренн”. За сборную Алжира сыграл 53 матча, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.