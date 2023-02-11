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Дортмундская "Боруссия" победила в гостях в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 13:11
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на выезде обыграла бременский “Вердер” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Джейми Байно-Гиттенса и Юлиана Брандта.

“Боруссия”, набрав 40 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер” с 27 очками остался на девятой позиции.

“Вердер” – “Боруссия” Д - 0:2 (0:0)
Голы: Байно-Гиттенс, 67 - 0:1, Брандт, 84 - 0:2

“Вердер”: Павленка, Вайзер (Шмид, 80), Штарк, Велькович, Пипер, Юнг, Гросс (Филипп, 71), Битенкур (Шмидт, 46), Стаге (Груев, 71), Фюллькруг, Дукш.

“Боруссия” Д": Кобель, Рюэрсон (Менье, 89), Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Рейна (Байно-Гиттенс, 66), Брандт (Дауд, 88), Ройс (Озджан, 66), Джан, Беллингем, Мукоко (Аллер, 29).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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Вердер Боруссия Д Бундеслига Германия
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