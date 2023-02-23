Дортмундская "Боруссия" перехватила трансферную цель "Ювентуса"

Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе защитника менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Алжира Рами Бенсебаини, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист присоединиться к дортмундцам бесплатно, так как его контракт с Гладбахом истекает следующим летом. В борьбе за африканца “шмели” опередили “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 27-летний Бенсебаини провел за менхенгладбахскую “Боруссию" 21 матч во всех турнирах и забил шесть голов.

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