Дортмундская "Боруссия" одержала важнейшую победу в матче Бундеслиги

В матче 33-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на выезде разгромила “Аугсбург” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли дубль Себастьена Аллера и гол Юлиана Брандта. Стоит отметить, что хозяева с 38-й минуте играли в меньшинстве из-за удаления Феликса Удуохая.

“Боруссия”, набрав 70 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Аугсбург” с 34 очками остался на 12-й позиции.

“Аугсбург” – “Боруссия” Д - 0:3 (0:0)

Голы: Аллер, 58 - 0:1, Аллер, 84 - 0:2, Брандт, 90+4 - 0:3

“Аугсбург”: Коубек, Педерсен (Чолина, 46), Гауэлеу, Удуохай, Вейга, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62), Энгельс, Демирович (Майер, 84), Йебоа (Бауэр, 40), Бельо (Бериша, 61).

“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон, Шлоттербек, Геррейру (Ройс, 80), Рейна, Джан, Брандт, Вольф, Мален, Аллер, Адейеми (Озджан, 72).

Удаление: Удуохай (38).

Не пропустите: "Челси" нашел усиление состава в АПЛ.