Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубль Себастьена Аллера, голы Дониэлла Малена, Джуда Беллингема и Джованни Рейны. У гостей отличились Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля.

“Боруссия” Дортмунд, набрав 67 очков, занимает второе место в турниной таблице Бундеслиги. “Боруссия” Менхенгладбах с 39 очками осталась на 11-й позиции.

“Боруссия” Д – “Боруссия” М - 5:2 (4:0)

Голы: Мален, 5 - 1:0, Беллингем, 18 (с пенальти) - 2:0, Аллер, 20 - 3:0, Аллер, 32 - 4:0, Бенсебайни, 75 (с пенальти) - 4:1, Штиндль, 85 - 4:2, Рейна, 90 - 5:2

“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс (Озджан, 59), Зюле, Рюэрсон (Геррейру, 59), Джан, Брандт (Ройс, 68), Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 79), Мален (Рейна, 69), Адейеми.

“Боруссия” М: Ольшовски, Лайнер, Эльведи (Янчке, 82), Фридрих, Бенсебайни, Хофманн, Вайгль, Вольф (Итакура, 46), Нойхаус (Крамер, 68), Коне (Нетц, 75), Нгуму (Штиндль, 75).

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