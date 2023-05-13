Главная Новости Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге

Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 15:43
Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубль Себастьена Аллера, голы Дониэлла Малена, Джуда Беллингема и Джованни Рейны. У гостей отличились Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля.

“Боруссия” Дортмунд, набрав 67 очков, занимает второе место в турниной таблице Бундеслиги. “Боруссия” Менхенгладбах с 39 очками осталась на 11-й позиции.

“Боруссия” Д – “Боруссия” М - 5:2 (4:0)
Голы: Мален, 5 - 1:0, Беллингем, 18 (с пенальти) - 2:0, Аллер, 20 - 3:0, Аллер, 32 - 4:0, Бенсебайни, 75 (с пенальти) - 4:1, Штиндль, 85 - 4:2, Рейна, 90 - 5:2

Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс (Озджан, 59), Зюле, Рюэрсон (Геррейру, 59), Джан, Брандт (Ройс, 68), Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 79), Мален (Рейна, 69), Адейеми.

“Боруссия” М: Ольшовски, Лайнер, Эльведи (Янчке, 82), Фридрих, Бенсебайни, Хофманн, Вайгль, Вольф (Итакура, 46), Нойхаус (Крамер, 68), Коне (Нетц, 75), Нгуму (Штиндль, 75).

Не пропустите: “Галатасарай” планирует приобрести двух игроков ПСЖ.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Боруссия Д Боруссия М Бундеслига Германия
Популярные новости
"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге
ПСЖ одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1
"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
"Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:23 "Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ
"Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 "Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ
"Челси" согласился продать звездного хорвата Новости футбола Сегодня, 06:00 "Челси" согласился продать звездного хорвата
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:48 "Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре Новости футбола Сегодня, 16:42 "Интер" с хоккейным счетом победил "Сассуоло" в Серии А Новости футбола Сегодня, 16:36 "Вильярреал" одержал разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 15:56 "Милан" проиграл аутсайдеру Серии А Новости футбола Сегодня, 15:52 “Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 15:49 "Унион" с хоккейным счетом победил конкурента за Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:43 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Сельта - Валенсия 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Эльче - Атлетико 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Севилья 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Эспаньол - Барселона 14 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Сампдория - Эмполи 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Ливерпуль 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Эшторил-Прая - Арока 15 мая 2023 года