Дортмундская "Боруссия" объявила об уходе защитника, которого купила за 25 млн евро

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила об уходе левого защитника Нико Шульца.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2025 года. В прошлом сезоне он ни разу не вышел на поле. Руководство клуба пожелало игроку удачи в дальнейшей карьере.

30-летний Шульц выступал за “Боруссию” с лета 2019 года. Он перешел в дортмундский клуб из “Хоффенхайма”. Сумма трансфера составила 25,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб 61 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе клубаиз Дортмунда Шульц становился победителем Кубка Германии в сезоне-2020/2021, а также выиграл Суперкубок Германии в 2019 году.

Шульц с 2018 по 2020 год играл за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне “Боруссия” финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, дортмундский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.